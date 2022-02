Gran Turismo Sophy: Sony svela la sofisticata IA che rivoluzionerà i giochi di corse

Sony Interactive Entertainment, Sony AI e Polyphony Digital hanno alzato il sipario su Gran Turismo Sophy, una rivoluzionaria intelligenza artificiale capace di poter competere ad armi pari contro i migliori giocatori di Gran Turismo.

Il progetto rivoluzionario legato a Gran Turismo era già stato annunciato negli scorsi giorni con un teaser, ed è ora divenuto realtà. Le tre parti coinvolte nello sviluppo spiegano che GT Sophy è una IA autonoma talmente sofisticata da garantire nuove esperienze di gioco non appena verrà implementata in future produzioni. Ciascuna delle tre parti coinvolte nello sviluppo del progetto ha messo a disposizione tutta la propria conoscenza e competenza nella creazione di IA all'avanguardia in modo così da dare vita a un simulatore di guida ancora più realistico di qualunque altro progetto noto finora.

Stando a quanto rivelato dagli sviluppatori, Gran Turismo Sophy sarà in grado non solo di comprendere al meglio le dinamiche delle auto e di tutte le manovre di precisione per gareggiare al meglio in qualunque pista, ma anche di dare vita a vere e proprie tattiche di gara grazie a capacità decisionali prese in una frazione di secondo. Inoltre, l'IA è studiata per rispettare appieno il fair play, evitando collisioni contro gli avversari e rispettando le linee guida avversarie.

"L'obiettivo di Sony è di riempire il mondo di emozioni attraverso il potere della creatività e della tecnologia, e Gran Turismo Sophy ne è la perfetta incarnazione", spiega Kenichiro Yoshida, presidente e CEO di Sony Group Corporation, alla cui voce si aggiunge quella di Kazunori Yamauchi, creatore di Gran Turismo: "La ricerca sull'IA è una buona opportunità per pensare davvero a cosa significhi essere umani e come la tecnologia e la società possono coesistere al meglio. Sin dal suo debutto nel 1997, Gran Turismo ha continuato a spingere i confini del gioco e dell'innovazione grazie alla curiosità verso la tecnologia. GT Sophy è un altro tassello verso questa filosofia e penso che questo concetto di IA contribuirà al futuro sia dei videogiochi che delle automobili".

"GT Sophy rappresenta uno sviluppo significativo dell’IA il cui scopo non è solo essere migliori dei giocatori umani, ma di offrire agli utenti un avversario stimolante in grado di accelerare ed elevare le loro tecniche e creatività dei giocatori a un livello superiore", aggiunge Hiroaki Kitano, CEO di Sony AI. GT Sophy è stata sperimentata per la prima volta contro quattro dei migliori giocatori di Gran Turismo a livello mondiale durante l'evento Race Together 2021 Challenge di luglio, riuscendo a superare i migliori piloti durante il secondo test avvenuto nella successiva competizione di ottobre, dopo essere stata ulteriormente perfezionata.

Non resta quindi che attendere di vederla implementata in futuro, eventualmente in Gran Turismo 7 ed in ulteriori prossimi episodi della serie.