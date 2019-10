Gran Turismo Sport: 4 nuove auto in arrivo con l'update della prossima settimana

È già tempo per un nuovo aggiornamento di Gran Turismo Sport. A meno di un mese dal lancio di GT Sport Spec 2, Kazunori Yamauchi ha annunciato che la prossima settimana, subito dopo la tappa di Tokyo del GT World Tour, verrà pubblicato un nuovo update che introdurrà quattro automobili inedite per la serie.

Lo storico produttore giapponese, come al solito, ha stuzzicato tutti i piloti digitali pubblicando un'immagine con le silhouette dei nuovi bolidi (visibile in calce). Grazie a GT Planet, abbiamo scoperto che l'auto in basso a sinistra altri non è che la nuova Porsche Taycan Turbo S, il primo veicolo elettrico dello storico produttore tedesco che apparirà in un videogioco per la prima volta in assoluto. In alto a sinistra c'è la ben più lenta Mazda Demio, mentre in basso a destra si torna a fare sul serio con la Lamborghini Aventador SV, la versione più leggera della top di gamma di Sant'Agata Bolognese. Infine, in alto a destra, figura la storica Mercedes 300 SEL 6.3 AMD Race Car: quando si presentò alla 24 Ore di SPA nel 1971 venne soprannominata "Scrofa Rossa" (Rote Sau), a causa del colore e del suo incredibile peso, ben 1635 Kg!

In aggiunta alle quattro nuove auto, ci aspettiamo anche l'introduzione di un nuovo tracciato, o almeno una configurazione inedita per uno di quelli già inclusi nel gioco. Segnaliamo inoltre che nella giornata di domani Polyphony Digital svelerà a Tokyo l'auto Vision GT, ma non sappiamo se verrà inclusa nel medesimo aggiornamento di ottobre. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni. Di recente, abbiamo scoperto che esiste una versione di Gran Turismo Sport per PS5.