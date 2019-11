Gran Turismo Sport: ecco le 5 auto in arrivo con l'aggiornamento gratuito di domani

Come vi abbiamo già segnalato, domani 28 novembre verrà pubblicato l'aggiornamento gratuito 1.50 di Gran Turismo Sport, che introdurrà un bel po' di nuovi contenuti.

Tanto per cominciare, aggiungerà il supporto al DLC a pagamento "Sfida a tempo Lewis Hamilton", che permetterà a coloro che decideranno di acquistarlo di mettersi alla prova contro i tempi sul giro fatti registrare dal 6 volte campione del mondo Lewis Hamilton. Com'è consuetudine, saranno ben cinque le nuove automobili. Dell'arrivo della Jaguar Vision Gran Turismo Coupe ne eravamo già a conoscenza, ma solo oggi abbiamo potuto scoprire gli altri veicoli. Ecco la lista completa:

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe (Gr.X)

RE Amemiya FD3S RX-7 (N400)

Ruf CTR3 ’07 (N700)

Toyota 86 GT Limited ’16 (N200)

BMW M3 Coupe ’07 (N300)

Le novità non terminano qui: il Circuito di Spa-Francorchamps sarà aggiunto a "Esperienza sul circuito", mentre la modalità GT League darà il benvenuto a 7 nuovi eventi, nello specifico:

Campionato principianti: 2 nuovi round saranno aggiunti a "La passione del dott. Wankel".

Campionato dilettanti: 2 nuovi round saranno aggiunti a "Spirito boxer".

Campionato professionisti: 2 nuovi round saranno aggiunti a "Trofeo Vision Gran Turismo +".

Campionato gare di durata: 1 nuovo round sarà aggiunto a "Gara di resistenza per la X2019 Competition".

Stranamente, nel comunicato ufficiale, che in molti davano per certo. Il tracciato è stato presentato alle recenti Finali del FIA GT Championship di Monaco , ma evidentemente non è ancora pronto per il debutto ufficiale nella versione live di Gran Turismo Sport.