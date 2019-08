Gran Turismo Sport: 5 nuove auto con l'update di fine agosto, ci sarà anche la pioggia?

Il boss di Polyphony Digital, Kazunori Yamauchi, anticipa i contenuti del prossimo aggiornamento gratuito di GT Sport pubblicando su Twitter l'immagine teaser dei nuovi bolidi presenti nell'update del simulatore automobilistico più importante di PS4.

Attorno alle livreee nere dell'ormai consueto teaser diffuso sui social da Yamauchi per solleticare la fantasia dei fan di GT Sport è sorto l'altrettanto proverbiale giro di rumor e indiscrezioni provenienti dalla community intenta a svelare l'identità delle nuove auto.

Stando ai fan del racing game di Polyphony Digital, con il prossimo update di Gran Turismo Sport dovremmo veder arrivare nel nostro garage virtuale il quintetto di auto rappresentato dalla Nissan Silvia S13, dalla Toyota Corolla Levin, dalla Mitsubishi 3000 GT, dalla Subaru Impreza WRX STi (GC8) e dalla Honda S2000.

Nel tweet di Kazunori Yamauchi, a ogni modo, non si fa alcun riferimento agli altri contenuti aggiuntivi che verranno lanciati con l'aggiornamento di fine agosto, quali potrebbero essere i tracciati inediti, i nuovi eventi per la modalità GT League e, soprattutto, l'attesissima introduzione della pioggia e degli effetti meteorologici. Secondo quanto emerso da un recente leak, l'arrivo della pioggia in GT Sport dovrebbe avvenire proprio in coincidenza del prossimo update che porterà l'esclusiva Sony alla versione 1.42 su PlayStation 4 e PS4 Pro.