Gran Turismo Sport potrebbe accogliere alcuni dei circuiti storici della serie

Per anni i giocatori hanno chiesto a gran voce il circuito di Spa-Francorchamps, e il recente aggiornamento 1.47 di Gran Turismo Sport li ha finalmente accontentati. Eppure, sono in tanti a ritenere che manca ancora qualcosa...

L'affezionata community gradirebbe tornare a correre nei circuiti di fantasia resi celebri dalla serie, come gli indimenticabili Trial Mountain, Autumn Ring e Deep Forest. Il produttore Kazunori Yamauchi ha già affrontato l'argomento in passato, spiegando che la loro assenza è dovuta alle difficoltà tecniche che deriverebbero dall'importazione dei dati. In un'intervista rilasciata durante il recente World Tour di Tokyo, in ogni caso, il papà di Gran Turismo si è mostrato molto più ottimista e ha dichiarato che quei vecchi tracciati potrebbero tornare: "Credo che ci sia una possibilità. Non direi di no".

Yamauchi, durante i recenti World Tour, è rimasto sorpreso dall'elevato numero di utenti che ancora giocano ai vecchi Gran Turismo. Ha inoltre confessato di ricordare con estremo piacere i circuiti di fantasia: "Ognuno di quei tracciati ha un significato speciale per me, e tutti i giocatori hanno dei ricordi legati ad essi".

Se torneranno davvero in Gran Turismo Sport, oppure in Gran Turismo per PS5, è ancora tutto da vedere. Sebbene Yamauchi sia ben disposto, le sue parole non possono essere considerate come una conferma del loro arrivo. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe tornare a gareggiare a Trial Mountain, Autumn Ring e Deep Forest?