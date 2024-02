Gran Turismo Sport, addio all'online: la patch finale attiva i salvataggi offline

Dopo averlo preannunciato nel settembre del 2023, Polyphony Digital è passata dalle parole ai fatti: i server di Gran Turismo Sport sono stati spenti il 31 gennaio 2024 e adesso non è più possibile accedere a qualunque tipo di contenuto online. C'è stato però spazio per un'ultima, importante patch.

L'aggiornamento finale di Gran Turismo Sport ha infatti abilitato i salvataggi offline, che permette ai veterani di non perdere i propri progressi ed agli eventuali nuovi arrivati di godersi il simulatore di guida anche con lo stop alle funzioni di rete. In precedenza i file di salvataggio erano collegati ai server del gioco, fatto che aveva inizialmente destato preoccupazione tra i giocatori, ma l'update messo a disposizione da Polyphony Digital ha scongiurato la perdita dei propri dati.

Chiaramente lo stop all'online comporta comunque la perdita di alcune delle principali modalità di Gran Turismo Sport: la Sport Mode e la Lobby Online non esistono più, così come sarà impossibile sbloccare alcuni Trofei. Tutti i contenuti DLC per il gioco, inoltre, sono già stati rimossi alla fine del 2023. Tutte le modalità accessibili offline, invece, continuano ad essere regolarmente attive e grazie all'ultima patch è possibile salvare i propri progressi in sicurezza.

"Vogliamo ringraziare i numerosi utenti delle funzioni online di Gran Turismo Sport che hanno giocato sin dal lancio nel 2017. D'ora in avanti continueremo a perfezionare sempre di più i servizi online dell'attuale Gran Turismo 7", dichiara Polyphony Digital in un breve messaggio rivolto ai fan, salutando così lo spin-off della serie pubblicato su PlayStation 4.



A tal proposito Gran Turismo 7 ha già ricevuto il primo update del 2024 che ha ulteriormente allargato l'offerta dell'apprezzato simulatore di corse con diversi nuovi contenuti.