Gran Turismo Sport si aggiorna oggi con cinque nuove auto

Polyphony Digital ha pubblicato oggi l'aggiornamento di luglio di Gran Turismo Sport che porta il gioco alla versione 1.41, introducendo cinque nuove auto particolarmente richieste dalla community di GT Sport.

Nello specifico questo aggiornamento include cinque vetture: Honda S800 ’66, Honda Civic Type R (EK) ’98, Jaguar D-Type ’54, Mazda Roadster Touring Car e Porsche 911 Turbo (930) ’81. Oltre a questo, l'update aggiunge nuovi round per la modalità GT League legate agli eventi World Hatchback Championship, Nostalgia 1979 e X2019 Competition Endurance Series.

Per quanto riguarda la pioggia, invece? Purtroppo questa variante meteorologica non è disponibile con la patch 1.41 di Gran Turismo Sport, nelle scorse settimane si è parlato di un ritardo che dovrebbe portare l'aggiornamento con la pioggia ad uscire entro il mese di ottobre, al momento però Polyphony e Sony Interactive Entertainment non hanno comunicato nulla a riguardo.

Il nuovo aggiornamento di GT Sport è ora disponibile per il download su PS4 e PS4 PRO, il team giapponese sembra essere al lavoro anche su Gran Turismo 7 per PS5, nonostante questo il supporto per il titolo attuale non verrà interrotto e sembra destinato a continuare ancora a lungo, come promesso dagli sviluppatori in una recente sessione di domande e risposte andata in onda su NicoNico.