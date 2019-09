Gran Turismo Sport si aggiorna la prossima settimana con 4 nuovo auto

Dopo aver finalmente introdotto la pioggia in Gran Turismo Sport, i ragazzi di Polyphony Digital non sono rimasti con le mani in mano e hanno preparato un nuovo aggiornamento, il numero 1.45 per l'esattezza, pronto per essere pubblicato nel corso della settimana che sta per cominciare.

Ad annunciarlo è stato Mr. Gran Turismo in persona, Kazunori Yamauchi, che come al solito ha pubblicato un'immagine con le silhouette delle auto che verranno introdotte. Questa volta il team ne ha in serbo ben quattro, che secondo la sempre attenta community di GT Planet sarebbero la Ferrari 365 GTB/4 (anche conosciuta come Daytona, già intravista in una foto proveniente dagli studi di Polyphony), la Dodge Coronet Super Bee, la Chevrolet Corvette StingRay Racer 1959 e la Chevrolet Camaro, probabilmente in versione ZL1 1LE.

Non sono noti né il giorno di lancio, né gli altri contenuti dell'aggiornamento 1.45, che come sempre sarà gratuito. Probabilmente, introdurrà la pioggia nel tracciato Tokyo Expressway, dal momento che questa specifica configurazione ospiterà un round del Manufacturer Series del FIA Online Championship il prossimo 12 ottobre, ma non c'è alcuna certezza al riguardo. Ci aspettiamo inoltre nuove location per Scapes ed eventi della GT League. Gran Turismo Sport, ricordiamo, è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.