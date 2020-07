Gran Turismo Sport si aggiorna su PS4: tutte le novità dell'update 1.61

In attesa di riammirare delle scene di gameplay inedite di Gran Turismo 7 su PS5, gli autori di Polyphony Digital delineano il quadro degli interventi e delle aggiunte che hanno caratterizzato l'update 1.61 di Gran Turismo Sport.

Il nuovo aggiornamento del simulatore automobilistico firmato dalla storica software house di Kazunori Yamauchi è disponibile da oggi, giovedì 16 luglio, e può essere scaricato gratuitamente da chi possiede il titolo. L'update in questione, è bene precisarlo, non introduce nuove auto o tracciati inediti (in virtù dell'impegno profuso da Polyphony Digital su GT7 per PlayStation 5) ma interviene per migliorare l'esperienza di gioco offerta agli utenti.

Uno di questi interventi coinvolge l'Editor di Livree di GT Sport per integrarvi il logo Pilot Sport degli pneumatici sportivi Michelin ad alte prestazioni. Per applicare il nuovo adesivo ai propri bolidi digitali, basterà scorrere le voci "Ruota" e "Adesivo Gomme" (standard) e selezionare il logo Michelin all'interno dell'editor.

Tra gli altri miglioramenti e aggiustamenti apportati da Polyphony Digital, si segnala poi la ricalibrazione dell'impostazione "Realistica" per la scia e la risoluzione di diversi problemi e bug nella fruizione dell'interfaccia e nelle gare multiplayer di Gran Turismo Sport.