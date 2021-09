Gran Turismo Sport si aggiorna: l'update arriva nel giorno del PlayStation Showcase

In attesa di scoprire se il nuovo PlayStation Showcase porterà con sé novità sull'atteso lancio di Gran Turismo 7 (originariamente previsto per il 2021 e poi rinviato al prossimo anno), il team di Polyphony Digital ha già in serbo delle novità per gli appassionati di racing.

La software house ha infatti annunciato l'imminente pubblicazione di un nuovo aggiornamento per il suo Gran Turismo Sport. Nello specifico, il titolo riceverà un ancora misterioso update il prossimo giovedì 9 settembre, proprio la data di svolgimento dello show di casa Sony. La distribuzione della patch sarà associata ad un processo di manutenzione straordinaria dei server di gioco, che si protrarrà tra le 10:00 e le 12:00 del fuso orario italiano.

Al momento, Polyphony Digital non ha offerto alcun dettaglio su quelli che saranno i contenuti dell'aggiornamento di Gran Turismo Sport, ma la coincidenza di date ha portato il pubblico ad elaborare ipotesi piuttosto ardite, legate a eventuali correlazioni con Gran Turismo 7. Nonostante le molte teorie suggestive, è bene evidenziare che potrebbe semplicemente trattarsi di una coincidenza, con Gran Turismo Sport che si prepara ad accogliere un aggiornamento assolutamente ordinario.



In attesa di saperne di più, ricordiamo che dopo il rinvio di Gran Turismo 7 al 2022, Sony non ha ancora offerto una precisa finestra di lancio per il gioco PS4 e PS5.