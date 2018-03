Gran Turismo Sport: l'aggiornamento 1.14 è ora disponibile al download

Quest'oggihanno pubblicato l'per. A differenza del precedente , questo nuovo update non aggiunge nuovi contenuti, ma modifica alcune funzionalità e risolve alcuni bug.

Tanto per cominciare, gli sviluppatori hanno annunciato di aver bilanciato l'algoritmo che si occupa di calcolare la Classificazione Sportività e le penalità, dopo le lamentele dei giocatori alimentate dai cambiamenti della patch 1.13. Purtroppo, nel changelog non vengono forniti ulteriori dettagli, pertanto le modifiche vanno necessariamente testate nel gioco.

È stato poi risolto un problema con la Gran Turismo F1500T-A, a causa del quale il grip con le gomme Super Soft risultava più debole del previsto. D'ora in avanti, inoltre, potranno essere utilizzati gli spot per le foto #4 e #5 con le Mazda, mentre il menu di regolazione della luminosità per monitor compatibili HDR durante il setup iniziale sarà mostrato in maniera corretta. Le note della patch fanno poi riferimento ad altri problemi risolti non meglio specificati.

Vi ricordiamo che Gran Turismo Sport è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e che attualmente può essere acquistato in offerta a 29,99 euro su Amazon.it.