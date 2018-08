Gran Turismo Sport: l'aggiornamento di agosto introduce nuovi veicoli e una pista extra

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Kazunori Yamauchi ha svelato le novità dell'aggiornamento 1.25 di Gran Turismo Sport, disponibile da oggi per il download. Un update molto interessante che aggiunge numerosi contenuti a GT Sport.

Nuovi Veicoli

Sono ben otto i nuovi bolidi che si aggiungono al garage di Gran Turismo Sport: Ford Mark IV Race Car ’67, Shelby Cobra Daytona Coupé ’64, Amuse S2000 GT1 Turbo, Abarth 500 ’09, Abarth 1500 Biposto, Bertone B.A.T 1 ’52, Volkswagen 1200 ’66, Mini-Cooper ‘S’ ’65 e Lancia DELTA HF Integrale Evoluzione ’91.

Nuova Pista: Red Bull Ring

Situato nel meraviglioso paesaggio della Stiria, in Austria, il Red Bull Ring è un intenso circuito ad alta velocità che unisce curve strette e lunghi rettilinei piatti. Mentre il layout del percorso appare semplice, la sua topografia collinosa lo rende molto più impegnativo di quanto non sembri inizialmente. Sono stati inclusi sia il tracciato completo che una versione breve.

GT League e altre novità

Novità in continua espansione per GT League Events, sono ora disponibili tre ulteriori sfide per i conducenti di tutti i livelli di esperienza, tra cui:

Beetle & Samba Bus Festa – Beginner League

Group 3 Cup – Amateur League

Nostalgic 1979 – Professional League

In modalità Sport, i giocatori ora potranno visualizzare un “Archivio” delle precedenti classifiche di campionato, oltre a misurare e testare la loro qualità di rete. I giocatori potranno anche esplorare il Museo Zagato e, in modalità Scapes, è stata aggiunta una sezione speciale su Cuba. Infine, il circuito scenico Saint-Croix dello scorso mese è stato aggiunto al Circuit Experience.