Gran Turismo Sport: l'update di Natale arriva tra pochi giorni con 7 auto

Polyphony Digital ha deciso di fare un bel regalo di Natale a tutti i giocatori di Gran Turismo Sport. A questo giro, infatti, il consueto aggiornamento mensile non solo arriverà un po' prima del solito, ma sarà anche più ricco.

Come annunciato da Yamauchi-san via Twitter, l'update natalizio introdurrà nel gioco ben sette nuove auto, e non cinque come accade in genere. Anche stavolta il messaggio d'annuncio è stato accompagnato da un'immagine con le silhouette dei nuovi bolidi in arrivo, che la sempre attenta community di GTPlanet ha già provato ad identificare. Le sagome, che potete osservare anche voi nell'immagine di anteprima di questa notizia, dovrebbero celare:

Fila in alto: Ford GT 2017 e Volkswagen Golf I GTI 1976, due novità per la serie;

Fila in basso: Porsche 911 GT2 e Toyota Crown (forse);

Fila al centro: queste tre auto stanno facendo discutere, poiché sembrano tutte presentare le barre luminose della polizia sul tetto; a sinistra sembra esserci un'altra Toyota Crown, in mezzo una Renault Megane RS e a destra una Dodge Charger.

Cosa ne pensate? La community si aspetta anche l'introduzione del tracciato di Laguna Seca, che è stato presentato alle finali del FIA World Championship a Montecarlo e ha già saltato l'aggiornamento di fine novembre, e della Toyota Supra Gr.4, che ha già iniziato a mostrarsi tra le auto controllate dall'intelligenza artificiale.