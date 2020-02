Gran Turismo Sport, è in arrivo l'Aston Martin DBR9: vediamola in immagini

Gran Turismo Sport, dopo aver accolto Laguna Seca e 7 nuove auto sul finire dello scorso anno, a gennaio non ha ricevuto nessun aggiornamento con nuovi contenuti. Per fortuna, sembra che la fucine digitali di Polyphony Digital non si siano fermate, poiché è stata da poco annunciato l'arrivo di un bolide nuovo di zecca.

Si tratta della potente Aston Martin DBR9, un'automobile da competizione della categoria GT1 sotto al cui cofano batte un cuore V12 da sei litri. La vettura, vincitrice nel proprio segmento della 24 Ore di Le Mans nel 2007 e nel 2008, è stata presentata ufficialmente durante l'ultima tappa del GT World Tour 2020 (che si è disputata lo scorso weekend a Sidney), dove è persino stata utilizzata in alcune gare. Quest'oggi, invece, i ragazzi di Polyphony Digital hanno pubblicato quattro screenshot in alta definizione che la mostrano in tutto il suo splendore. Li abbiamo raccolti nella galleria in calce a questa notizia, buona visione!

La data di debutto della Aston Martin DBR9 non è stata ancora rivelata: la prima occasione utile potrebbe essere rappresentata dall'aggiornamento di fine febbraio, che in ogni caso non è ancora stato annunciato in via ufficiale. Ricordiamo che nel corso del 2020 sono attese anche la Lamborghini Vision GT, la Mazda RX-Vision GT3 e due nuovi modelli di Porsche.