Gran Turismo Sport: finalmente confermato l'arrivo del circuito Spa-Francorchamps

Dopo le innumerevoli richieste da parte della community del simulatore di corse automobilistiche, Polyphony Digital ha finalmente confermato l'arrivo del celeberrimo circuito Spa-Francorchamps all'interno di Gran Turismo Sport.

Situato nell'area delle Ardenne, l'Spa-Francorchamps è l'autodromo più antico della storia del Belgio, nonché uno dei circuiti più apprezzati in assoluto dai piloti e appassionati di corse motoristiche. A confermare l'imminente introduzione del tracciato fra i contenuti offerti da Gran Turismo Sport, è arrivato un cinguettio di Polyphony Digital che, come potete verificare in calce, ha simpaticamente ironizzato sulle pressanti richieste dei giocatori susseguitesi sin dal lancio del gioco. Inoltre, uno screenshot off-screen ritraente il circuito è stato leakato in rete, dando ulteriore conferma di questa gradita novità.

L'Spa-Francorchamps esordì nel franchise di Kazunori Yamauchi in Gran Turismo 5, e fu riconfermato al lancio fra i tracciati del sesto capitolo della serie. Come riporta GT Planet, con Gran Turismo Sport, Sony aveva rifiutato di pagare il costo, a quanto pare esoso, della licenza necessaria per includere la pista all'interno del titolo. Questo fino ad oggi, apparentemente, dal momento che le cose stanno chiaramente per cambiare.

Al momento non è chiaro se i giocatori potranno iniziare a sfrecciare tra le famosissime curve e i rettilinei dell'Spa-Francorchamps già a partire dal prossimo update di GT Sport, previsto per la prossima settimana, e che ancora non ha confermato il tanto agognato arrivo della pioggia.