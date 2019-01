Gran Turismo Sport e Crash Bandicoot Trilogy tra le offerte Amazon del 21 gennaio

Questa ultima settimana di gennaio inizia con i nuovi sconti Amazon per la categoria videogiochi: tra i giochi in offerta per la giornata di lunedì 21 gennaio troviamo La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, Gran Turismo Sport, Rocket League e Resident Evil 6, solamente per citarne alcuni.

Sconti Amazon Videogiochi

La Special Edition de La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra include anche una skin per il controller, da segnalare inoltre la promozione su Hitman Definitive Edition venduto a soli 19,99 euro. Tagli di prezzo anche per Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX (ottimo antipasto in attesa di Kingdom Hearts 3), LEGO Marvel Super Heroes 2, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Metal Gear Solid V The Definitive Experience (in edizione inglese). Infine, anche Alan Wake per PC è in vendita oggi a costo ridotto.

Le offerte segnalate sono valide solamente per la giornata odierna e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati all'acquisto di un titolo in particolare approfittatene subito prima che sia troppo tardi e torni ad essere venduto a prezzo pieno.