Gran Turismo Sport: diamo un primo sguardo al circuito di Laguna Seca

Dopo alcune voci di corridoio, Polyhony Digital ha confermato che il leggendario circuito di Laguna Seca è in arrivo in Gran Turismo Sport.

Il tracciato californiano è apparso in passato in tutti i giochi della serie da Gran Turismo 2 in poi, ma prima di effettuare il suo debutto in GT Sport si mostrerà in tutto il suo splendore nel corso delle finali mondiali del FIA GT Championship 2019, che prenderanno il via tra pochi minuti e proseguiranno fino a domenica 24 novembre. Non poteva essere scelto evento migliore per una presentazione di tale portata: nei prossimi giorni si sfideranno 56 tra i migliori piloti del mondo, provenienti da ben 19 differenti paesi. Alla fine, solo uno incoronato campione assoluto del 2019.

Nell'attesa, dobbiamo accontentarci di un piccolo teaser trailer che ci offre un assaggio del circuito digitale che apparirà in Gran Turismo Sport: il breve filmato mostra gli scorci più caratteristici del tracciato, tra cui la linea di partenza e, ovviamente, il Cavatappi, curva a S mozzafiato tra le più celebri della storia delle competizioni automobilistiche e non solo. Lo trovate in calce a questa notizia, buona visione!

Ne approfittiamo per segnalarvi che durante le Finali Mondiali verrà mostrata la nuova Lamborghini Vision GT in scala reale e il 6 volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton parteciperà ad un'esibizione Pro-Am! Potete seguire l'evento dal sito ufficiale del FIA GT Championship.