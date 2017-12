Gran Turismo Sport: disponibile il nuovo aggiornamento con modalità carriera e 12 auto

ha pubblicato l'aggiornamento 1.10 per Gran Turismo Sport : questo corposo update aggiunge tantissime novità, a partire dalla, la tanto attesa carriera single player simile alla modalità GT dei vecchi episodi.

Presenti anche dodici nuove auto: Mazda RX-7 Spirit R Type A (FD), Nissan Skyline GT-R V Spec II (R32), Nissan Skyline GT-R V Spec II Nür (R34), Ford F-150 SVT Raptor, Lamborghini Countach LP400, Ferrari F40, Ferrari Enzo Ferrari, KTM X-BOW R, Suzuki Swift Sport, Volkswagen Samba Bus Type 2 (T1), Chris Holstrom Concepts 1967 Chevy Nova e Chevrolet Corvette Stingray Convertible (C3).

Le novità però non finiscono qui, perchè la patch introduce anche i tracciati Kyoto Driving Park Yamagawa e Kyoto Driving Park Miyabi. L'aggiornamento è già disponibile per il download, il file pesa 2.78 GB, una dimensione piuttosto contenuta per un major update di questo genere. Ricordiamo che Polyphony Digital ha in programma di pubblicare altre patch nei prossimi mesi, l'obiettivo è quello di aggiungere altre 50 vetture entro la fine di marzo 2018.