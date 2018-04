Gran Turismo Sport: disponibile la patch 1.16 con Toyota GR Supra, nuovi eventi e altro

Nella serata di ieri Gran Turismo Sport ha ricevuto il corposo aggiornamento di aprile, il numero 1.18, che ha introdotto nuovi eventi, la Toyota GR Supra Racing Concept '18, una nuova configurazione di tracciato e altre funzionalità. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

Tanto per cominciare, sono stati introdotti tre nuove eventi alla GT League, ovvero:

Compétition de France (Campionato principianti)

(Campionato principianti) Rallycross Gr.B (Campionato dilettanti)

(Campionato dilettanti) Trofeo Vision Gran Turismo + (Campionato professionisti)

Inoltre, sono stati aggiunti nuovi round agli eventi: Sfida A/A (Campionato principianti); J-Sports Meeting (Campionato dilettanti); La Festa Cavallino (Campionato professionisti); Gara di durata Gr.3 (Campionato gare di durata).

Fa il suo debutto la Toyota GR Supra Racing Concept '18, presentata nel corso del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra. Potete ammirarla in alcuni scatti condivisi in calce a questa notizia. Per l'occasione è stata introdotta anche una nuova configurazione per il tracciato Dragon Trail: si chiama Giardini, ed è più tecnica rispetto alla versione Litorale. Il tracciato è lungo 4,3 Km e include curve molto difficili e a gomito. È inclusa anche la configurazione inversa, Giardini II.

Nella modalità Scapes sono state aggiunte le Isole Hawaii alla selezione, mentre il Circuito di Tsukuba fa ora parte di "Esperienze sul circuito". D'ora in avanti, in Brand Central, quando si scattano foto nei luoghi relativi ai costruttori, sarà possibile scegliere tra show room e garage. Sono anche stati aggiunti dei luoghi dedicati a BMW.

Cosa ve ne pare di tutte queste novità? Vi ricordiamo che Gran Turismo Sport è disponibile esclusivamente su PlayStation 4. Il titolo di Polyphony Digital è l'Offerta della Settimana su PlayStation Store, e può essere acquistato a 29,99 euro. Recentemente, hanno fatto il loro debutto nel gioco anche due veicoli Audi della serie Vision Gran Turismo.