Gran Turismo Sport: due nuovi veicoli Vision introdotti tramite aggiornamento

Polyphony Digital ha annunciato di aver introdotto, tramite update, due nuovi veicoli all'interno di Gran Turismo Sport, ultimo capitolo della fortunata serie di corse automobilistiche disponibile in esclusiva su PlayStation 4.

Nello specifico, si tratta di due nuove vetture "Vision", ovvero la Audi Vision Gran Turismo (auto ibrida che unisce un motore V-6 engine con turbocompressore 3.4-liter) e la Audi e-tron Vision Gran Turismo (questa interamente elettrica). La particolarità è che le due auto, a differenza delle altre auto della linea Vision, sono state realizzate nella vita reale e svelate proprio oggi presso la Audi Driving Experience Center, situato nelle vicinanze di Ingolstadt, Germania.

Polyphony Digital ha inoltre rilasciato una galleria di immagini, con cui possiamo dare un primo sguardo alle vetture. Potete ammirare la Audi Vision Gran Turismo e la Audi e-tron Vision Gran Turismo in calce all'articolo.

Gran Turismo Sport è disponibile ora in esclusiva per PlayStation 4. Il precedente update, pubblicato nelle scorse settimane, aveva introdotto auto, circuiti ed il supporto ai volanti Fanatec. Se siete interessati all'acquisto del corsistico di Polyphony, vi interesserà sapere che il gioco è attualmente in sconto del 62% su Amazon Italia (prezzo ora fissato a 28,60 euro). Per tutti gli ulteriori dettagli sul titolo, vi rimandiamo alla nostra recensione.