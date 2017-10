Gran Turismo Sport, Forza Motorsport 7 e Project CARS 2 in un video confronto

Lo youtuber Paragleiber ha pubblicato un filmato in cui vengono messi a confronto. Ciascuno dei tre giochi è stato testato sul Nürburgring GP a bordo di una Chevrolet Corvette C7.R.

Come potete vedere nel video riportato in cima alla notizia, il confronto è basato sullo stesso tracciato (Nürburgring GP) percorso a bordo della stessa vettura (Chevrolet Corvette C7.R), in modo da proporre un paragone diretto fra Gran Turismo Sport, Forza Motorsport 7 e Project CARS 2 in termini grafici, sonori e realizzativi. A voi quale dei tre racing game ha impressionato maggiormente?

Per tutte le altre novità potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.