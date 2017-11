Gran Turismo Sport: nuove auto e modalità carriera con i prossimi update

ha quest'oggi annunciato delle importanti novità per. Il titolo automobilistico riceverà due nuove patch: la prima il 27 novembre, e la seconda durante il mese di dicembre. Di seguito, andiamo a vedere tutti i dettagli del caso.

Con la patch 1.06, prevista per il 27 novembre, sono in arrivo tre nuovi veicoli nel parco auto del gioco (che potete ammirare grazie alle immagini in calce). Oltre a questo, l'Editor delle Livree, la modalità Panorami e la modalità Campagna diverranno giocabili anche se si è offline (tuttavia, i salvataggi saranno ancora possibili solo se connessi ad Internet). Infine, sono previsti anche alcune rifiniture e ribilanciamenti riguardanti il gameplay.

L'aggiornamento di dicembre, invece, introdurrà la modalità "GT League", basata sulla classica "GT Mode", la modalità carriera a cui i precedenti episodi della serie ci hanno abituati. I giocatori potranno prendere parte a tornei competitivi single player dal livello Amatoriale a livello Pro, ma anche a delle gare di Resistenza. In basso trovate alcune immagini che fanno da anteprima alle novità di settembre.

A dicembre, inoltre, le seguenti 12 auto faranno il loro debutto:

Mazda — RX-7 Spirit R Type A (FD)

Nissan — Skyline GT-R V・spec II (R32)

Nissan — Skyline GT-R V・spec II Nür (R34)

Ford — F-150 SVT Raptor

Lamborghini — Countach LP400

Ferrari — F40

Ferrari — Enzo Ferrari

KTM — X-BOW R

Suzuki — Swift Sport

Volkswagen — Samba Bus Type 2 (T1)

Chris Holstrom Concepts — 1967 Chevy Nova

Chevrolet — Corvette Stingray Convertible (C3)

Da qui a marzo 2018, circa 50 nuove auto sono già state messe in programma da Polyphony. Altri update giungeranno durante l'anno, tramite i quali verranno aggiunti anche nuovi tracciati. Gran Turismo Sport è disponibile su PlayStation 4. Vi ricordiamo che il gioco è attualmente venduto in offerta a 29,99 euro su Amazon. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra recensione.