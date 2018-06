Gran Turismo Sport: in video le nuove Mercedes, Nissan e Jaguar in azione

Da pochi giorni è disponibile un nuovo aggiornamento per Gran Turismo Sport, l'ultimo episodio della serie corsistica di Polyphony Digital: l'update ha introdotto diversi veicoli inediti, tra i quali annoveriamo modelli di Lamborghini, FIAT e tanto altro. Vediamo in azione alcuni dei bolidi migliori.

Le nuove vetture di Gran Turismo Sport provengono dalla 24 Ore di Le Mans, celebre competizione di durata che si svolge annualmente in Francia, presso il Circuite de la Sarth vicino la località di Le Mans.

Tra le principali aggiunte della nuova patch del racing game per PS4 citiamo la Lamborghini Miura, la FIAT 500 e altri celebri bolidi: in particolare la Nissan R92CP, la Jaguar XJR-9 e la Mercedes Benz Sauber C9 sono quelli più blasonati. Ciascuna di queste automobili ha infatti un costo di 1 milione di crediti: alcuni giocatori, però, sono già riusciti a ottenerli e hanno pubblicato in Rete dei brevi video dedicati ai nuovi veicoli.

Adesso anche i potenti e fiammanti bolidi della 24 Ore di Le Mans si sono aggiunti al corsistico di Kazunori Yamauchi. Voi siete contenti delle aggiunte?

Ricordiamo che Gran Turismo Sport è disponibile per PlayStation 4, con pieno supporto alle funzionalità di PlayStation 4 Pro.