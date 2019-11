Gran Turismo Sport: Laguna Seca, Hamilton e Lamborghini Vision GT alle finali di Monaco

Si preannuncia un weekend memorabile per tutti i fan di Gran Turismo Sport. Durante le finali mondiali del FIA GT Championship 2019 che si svolgeranno dal 22 al 24 novembre a Monaco, gli eventi principali della Nations Cup e del Manufacturer Series saranno affiancati da diverse gare di esibizione, annunci e ospiti speciali.

Tanto per cominciare, il 22 novembre si svolgerà una gara di esibizione Pro-Am a cui parteciperà anche Lewis Hamilton, recentemente laureatosi per la sesta volta campione del mondo di Formula 1. Il produttore della serie, Kazunori Yamauchi, ne approfitterà per annunciare un DLC per Gran Turismo Sport.

È stato inoltre confermato che alle finali mondiali verrà presentato il nuovo circuito di Laguna Seca (WeatherTech Raceway Laguna Seca). Il leggendario tracciato californiano, che ospita una delle chicane più celebri della storia dell'automobilismo (il Cavatappi), è apparso in tutti i giochi della serie da Gran Turismo 2 in poi, e si appresta a tornare più bello che mai in GT Sport.

Gli eventi in programma non terminano affatto qui. Durante un Trackside Talk, Mazda e Kazunori Yamauchi presenteranno un bozzetto della Mazda RX-Vision GT3 Concept, che sarà presente nel FIA GT Championship dall'edizione 2020. Come già preannunciato, l'ultimo giorno dell'evento - il 24 novembre - verrà inoltre presentata una nuova Vision Gran Turismo realizzata da Lamborghini. Progettato dagli ingegneri della casa di Sant'Agata Bolognese per gli appassionati di motori e videogiochi, questo super prototipo sarà presente all'evento in scala reale. Nel caso ve lo foste perso, in calce alla notizia trovate il video teaser della vettura, che lascia intravedere il retro.

Calendario del weekend

Venerdì 22 novembre, 18:00-20:00

Nations Cup – Qualifiche

Mazda Trackside Talk e Pro-Am Race con Lewis Hamilton

Sabato 23 novembre, 18:00-20:00

Finali mondiali del Manufacturer Series

Domenica 24 novembre, 18:00-20:00



Nations Cup – Finali mondiali

Trovate i collegamenti alle trasmissioni e maggiori dettagli sul formato del torneo sul sito ufficiale del FIA GT Championship.