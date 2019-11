Gran Turismo Sport: Laguna Seca in tutto il suo splendore in video e immagini 4K

Sono davvero molte le novità in arrivo dalle Finali Mondiali del FIA GT Championship che si stanno svolgendo nel Principato di Monaco. Polyphony Digital, oltre ad aver presentato il primo DLC a pagamento di Gran Turismo Sport, ha anche tolto i veli al tracciato di Laguna Seca, pronto a fare il suo ritorno della serie.

Situato a 190 km a sud di San Francisco, in una delle regioni più pittoresche della California, il WeatherTech Raceway Laguna Seca è apparso in tutti i capitoli da Gran Turismo 2 in poi, e come prevedibile occupa un posto speciale nel cuore di tutti i fan della serie. I migliori piloti del mondo si stanno sfidando tra le sue iconiche curve nel corso delle Finali Mondiali, ma purtroppo Polyphony digital non ha ancora svelato la data di debutto ufficiale del gioco vero e proprio.

Nell'attesa, possiamo consolarci con il materiale condiviso per l'occasione: oltre alle stupende immagini in 4K allegate in calce a questa notizia - che si concentrano perlopiù sul Cavatappi, una delle curve a S più celebri della storia dei motori - e un video gameplay che vanta la partecipazione di Super GT: a bordo di una Chevrolet Corvette C7 GR.3, il pilota professionista ci ha portato a dare un giro sul tracciato svelandoci, al contempo, tutti i segreti per affrontarlo al meglio.

Prima di salutarvi, ricordiamo che oggi si svolgeranno le finali mondiali della Manufacturer Series, Lewis Hamilton parteciperà ad una gara di esibizione Pro-Am e Mazda presenterà un bozzetto della Mazda RX-Vision GT3 Concept. Domani sera, al termine delle finali mondiali della Nations Cup, verrà invece mostrata la Lamborghini Vision GT in scala reale!