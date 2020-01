Gran Turismo Sport: manutenzione e nuovo aggiornamento previsti il 9 gennaio

Attraverso le pagine del sito ufficiale, i ragazzi di Polyphony Digital ci fanno sapere che giovedì 9 gennaio verrà condotta un'operazione di manutenzione sui server di Gran Turismo Sport, al termine della quale verrà reso disponibile un nuovo aggiornamento.

La manutenzione programmata prenderà il via alle ore 07:00 del 9 gennaio e si protrarrà fino alle 09:00. Durante l'intervento tutti i servizi online del gioco, compresa la Modalità Sport, non saranno accessibili. Lo studio di sviluppo si scusa per il disagio, e aggiunge al termine dell'operazione verrà reso disponibile un nuovo aggiornamento per Gran Turismo Sport. Purtroppo, non ha rivelato dettagli al riguardo, pertanto al momento non sappiamo cosa aggiungerà (o su cosa interverrà) questa nuova patch. L'aggiunta di nuovi contenuti sembra prematura, dal momento che novità del genere sono solitamente riservate alle ultime settimane del mese.

Quello appena conclusosi è rivelato un anno ricco di aggiornamenti per Gran Turismo Sport, che ha dato il benvenuto a diversi circuiti, tra cui Spa-Francorchamps e Laguna Seca, le gare sotto la pioggia, il primo DLC dedicato ad Hamilton e tante, tantissime nuove automobili. Polyphony Digital non sembra affatto intenzionata a rallentare il supporto al gioco, che probabilmente proseguirà fino al lancio di Gran Turismo per PS5, già in sviluppo presso gli studi della compagnia.