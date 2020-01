Gran Turismo Sport: miglioramenti alle penalità con l'update del 9 gennaio

Come promesso, questa mattina Gran Turismo Sport ha ricevuto l'aggiornamento 1.54 dopo un'operazione di manutenzione durata all'incirca due ore. Scopriamo assieme quali sono le novità.

L'aggiornamento di oggi 9 gennaio, come preventivato, non ha aggiunto nessun nuovo contenuto (quelli, solitamente, arrivano sul finire del mese), ma ha risolto due problematiche che inficiavano l'esperienza di gioco. Per prima cosa, ha corretto un bug che rendeva possibile aggirare le restrizioni dei requisiti delle gomme montando pneumatici diversi sugli assi anteriore e posteriore. In seconda istanza, ha sistemato un problema che provocava l'assegnazione di una penalità anche per contatti o collisioni insignificanti.

Chi sperava di poter mettere le mani su nuovi contenuti, dovrà necessariamente continuare a pazientare fino alla fine del mese. Polyphony Digital non ha ancora svelato cosa introdurrà a gennaio 2020, ma è solo una questione di tempo: la consueta immagine teaser di Yamauchi-san potrebbe comparire su Twitter da un momento all'altro. Il 2019 si è rivelato un anno ricchissimo per Gran Turismo Sport, conclusosi con il corposo aggiornamento di dicembre che ha introdotto il tracciato di Laguna Seca e sette nuove automobili. Il 2020 promette di non essere da meno.