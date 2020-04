Gran Turismo Sport, non solo Toyota Supra '20: la patch 1.57 modifica la fisica

Come promesso, nella mattinata di oggi 23 aprile i ragazzi di Polyphony Digital hanno pubblicato la patch 1.57 di Gran Turismo Sport che ha introdotto la Toyota GR Supra RZ '20. Le novità, in ogni caso, non sono terminate qui.

Oltre alla sportiva di punta della nota casa automobilistica nipponica - che potete ammirare da vicino negli scatti raccolti nella galleria in calce - Polyphony Digital è intervenuta pure sul modello di simulazione della fisica e su alcuni parametri della Modalità Sport.

Modello di simulazione fisica

Sono stati applicati dei bilanciamenti all'usura delle gomme per le automobili Gr.4 A/A (trazione anteriore e motore anteriore), alla manovrabilità dei veicoli Gr.2, Gr.3 e Gr.4, e al consumo del carburante per le categorie Gr.2, Gr.3 e Gr.4. Queste modifiche hanno ridotto la differenza di consumi tra le classi di veicoli sopraindicate.

Modalità Sport e Lobby

I parametri "Consumo carburante" e "Usura gomme" sono stati aggiunti alle gare di qualifica. Di conseguenza, l'usura degli pneumatici e il consumo del carburante saranno diversi tra qualifiche e gare finali. Questi due valori possono ora essere attivati durante le prove libere e nelle soste ai box durante i giri di riscaldamento. Inoltre, come già anticipato nelle scorse settimane, l'effetto della scia è stato ridotto quando è impostata su "Realistica".

In aggiunta a tutto ciò, Polyphony Digital afferma di aver risolto il problema della mancata applicazione dell'ABS (sistema antibloccaggio) durante le soste in modalità "Sport" e nella Lobby, oltre ad altri bug non meglio specificati.