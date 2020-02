Gran Turismo Sport: nuovo aggiornamento con 3 auto in arrivo; il 2020 sarà meno ricco

Dopo un mese di gennaio privo di aggiornamenti sostanziali con nuovi contenuti, Kazunori Yamauchi di Polyphony Digital ha fatto sapere che la prossima settimana verranno aggiunte tre nuove auto al garage virtuale di Gran Turismo Sport.

Il papà della serie ce lo ha fatto sapere a modo suo, ovvero pubblicando l'immancabile immagine con le silhouette delle nuove automobili. I profili sembrano appartenere alla Fiat 500, alla Nissan 180SX e all'Aston Martin DBR9, della quale vi abbiamo già parlato. Si tratta di una vettura della categoria GT1 che è già stata presentata durante la tappa del GT World Tour 2020 che si è disputata Sidney, in Australia, lo scorso fine settimana. La data di pubblicazione del nuovo aggiornamento non è stata resa nota, e non sappiamo neppure se verranno aggiunti altri contenuti oltre alle automobili.

Kazunori Yamauchi non s'è limitato a mostrare le sagome delle nuove auto, ma ha anche fatto sapere che "gli aggiornamenti di quest'anno sono modesti in frequenza e volume". Nel 2020, quindi, le patch arriveranno con minor frequenza del solito e saranno anche meno ricche. Gli effetti di questa nuova politica sono già sotto i nostri occhi: dopo aver saltato il mese di gennaio, l'aggiornamento di febbraio introdurrà solo tre auto, a differenza delle cinque solitamente offerte in passato. Nel frattempo, il titolo continua ad avere successo: questo mese Gran Turismo Sport ha superato gli 8 milioni di giocatori.