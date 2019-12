Gran Turismo Sport: nuovo aggiornamento in arrivo il 10 dicembre

Con una nota ufficiale, Polyphony Digital ci ha fatto sapere che martedì 10 dicembre, dopo una manutenzione della durata di due ore che si svolgerà dalle 05:00 alle 07:00, verrà pubblicato un nuovo aggiornamento per Gran Turismo Sport.

L'update arriverà al di fuori della consueta tabella di marcia che solitamente prevede l'aggiunta di un cospicuo quantitativo di nuovi contenuti al termine di ogni mese. Nonostante il team nipponico non abbia ancora comunicato i dettagli della nuova patch, è molto probabile che sarà volta alla risoluzione di un grave bug emerso dopo il lancio dell'aggiornamento 1.50 di Gran Turismo Sport, che ha aggiunto eventi inediti, cinque nuove auto - tra cui la Jaguar Vision Gran Turismo - e il supporto al DLC di Hamilton.

Il problema in questione impedisce ai giocatori che posseggono dati di salvataggio risalenti a prima della pubblicazione dell'aggiornamento 1.19 (5 maggio 2018) di acquistare delle auto quando aggiornano alla versione 1.50. Gli utenti che giocano regolarmente Gran Turismo Sport non si sono accorti di niente, ma coloro che hanno ripreso a gareggiare dopo molto tempo - magari approfittando dell'uscita di Gran Turismo Sport Spec 2 - si son ritrovati con i progressi bloccati. Al momento non esistono procedure risolutive, pertanto la patch del 10 dicembre si rivelerà indispensabile per poter tornare in pista.