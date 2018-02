Gran Turismo Sport: nuovo aggiornamento con 12 auto in arrivo la prossima settimana

ha annunciato su Twitter che la prossima settimana verrà pubblicato un nuovo aggiornamento per Gran Turismo Sport che includerà ben dodici auto inedite.

Il celebre produttore della serie ha anche colto l'occasione per stuzzicare i fan: al cinguettio, infatti, ha allegato un'immagine nella quale è possibile vedere i dodici nuovi bolidi in penombra. Le silhouette di alcuni di essi sono abbastanza riconoscibili: è infatti possibile scorgere la Lamborghini Aventador, la Toyota Supra MK3, l'Audi R8 e l'Alpine A110 (sia la versione originale che il nuovo modello). Giudicate voi stessi nell'immagine allegata in calce alla notizia: riuscite a scorgerne altre?

Nel momento in cui vi scriviamo, non sappiamo se oltre alle auto verrà aggiunto anche altro all'interno dell'aggiornamento, ma fortunatamente non dovremo attendere molto per scoprirlo. Grazie a queste 12, il il numero totale dei veicoli aggiunti attraverso gli aggiornamenti salirà a 37.

Vi ricordiamo che Gran Turismo Sport è disponibile esclusivamente su PlayStation 4, con pieno supporto a PlayStation 4 Pro. Nel corso del Taipei Game Show 2018 dello scorso mese, Kazunori Yamauchi ha parlato dei piani per il futuro del gioco e della serie.