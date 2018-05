Gran Turismo Sport: nuovo aggiornamento in arrivo la prossima settimana

Tramite un messaggio sul proprio profilo Twitter, Kazunori Yamauchi ha confermato che un nuovo aggiornamento per Gran Turismo Sport sarà pubblicato nel corso della prossima settimana. Il tweet, che trovate in calce alla notizia, suggerisce che il titolo automobilistico di Polyphony si aggiornerà con nove auto aggiuntive.

Le vetture non sono state svelate esplicitamente e, come potete osservare, sono oscurate nell'immagine pubblicata da Yamauchi. Questo ha subito spinto la community a speculare su quale potrebbe essere la lista delle new entry in arrivo settimana prossima. Di seguito, vi proponiamo l'elenco delle auto che si pensa possano essere aggiunte prossimamente:





Subaru Impreza WRX Sedan, Probably Fourth Gen (2011-)

Nissan R92CP (1990s)

Ferrari Dino 246 GTS (1969–1974) / Lamborghini Mirua

Toyota 90C-V (1990s)/ Sauber-Mercedes C9

Fiat 500 D (1960-1965)/ Abarth 595

Renault Megane III RS(2008-2016)

Renault Clio RS

Aston Martin Vantage (edit)

Mazda 787b (1990s) / Jaguar XJR-9

In attesa di maggiori informazioni sull'update, vi ricordiamo che Gran Turismo Sport è ora disponibile in esclusiva su PlayStation 4. Dopo l'uscita di questo capitolo realizzato in collaborazione con la FIA, Kazunori Yamauchi ha affermato di star pensando al futuro della serie di Gran Turismo: secondo il produttore nipponico, ci sono ancora tanti modi per riuscire a creare un'esperienza di gioco ancora migliore e soddisfacente per i suoi utenti.