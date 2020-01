Gran Turismo Sport: il nuovo aggiornamento risolve un bug delle penalità

Questa mattina, Polyphony Digital ha pubblicato il secondo aggiornamento di gennaio di Gran Turismo Sport. Anche stavolta, tuttavia, non sono arrivati nuovi contenuti.

L'update 1.55 si è infatti limitato a risolvere un bug nelle modalità Sport e Lobby che causava la mancata assegnazione di penalità in seguito alle collisioni tra auto, anche negli incidenti. Un intervento al sistema di penalità, ricordiamo, era già stato effettuato con il l'aggiornamento 1.45 di Gran Turismo Sport pubblicato a inizio mese. Fa indubbiamente piacere vedere che lo studio di sviluppo stia continuando a lavorare al perfezionamento del proprio titolo, ma è altrettanto vero che saranno in molti a rimanere delusi dalla mancata aggiunta di nuove automobili questo mese. Gennaio 2020, infatti, è il primo mese a non vedere l'introduzione di nuovi contenuti dall'aprile del 2019.

Probabilmente non dovremo attendere molto tempo per qualche novità. Tra circa due settimane si svolgerà il Sydney World Tour, il primo evento di Gran Turismo Sport dell'emisfero australe. È possibile che Polyphony stia attendendo quell'occasione per svelare nuovi dettagli sul futuro del suo gioco automobilistico, che ricordiamo essere disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.