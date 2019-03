Gran Turismo Sport: nuovo sistema di penalità in arrivo il 1° aprile

Con un comunicato ufficiale, Polyphony Digital ha annunciato che alle ore 09:00 del primo aprile entrerà in vigore un nuovo sistema di penalità nelle Gare quotidiane A, B e C di Gran Turismo Sport.

Il sistema è già stato ampiamente testato nella modalità "Sport" del FIA Gran Turismo Championship, nel quale viene adottato in pianta stabile fin dall'evento di Salzburg (Austria) dello scorso settembre. Allo stato attuale, i piloti che subiscono delle penalità temporali possono scontarle prima della fine della gara dove e quando preferiscono, frenando e/o decelerando in maniera strategica in qualsiasi punto della pista. A volte non hanno neppure bisogno di farlo, poiché possono persino scalare il tempo aggiuntivo durante la normale percorrenza delle curve. Presto, tuttavia, la musica cambierà.

A partire dal primo aprile, i giocatori penalizzati verranno obbligati a rallentare e scontare le penalità durante la percorrenza di alcuni tratti ben precisi dei circuiti, marcati da un indicatore giallo. Ogni tracciato avrà delle aree uniche, fino ad un massimo di quattro in base alla lunghezza complessiva dello stesso. Gli altri concorrenti verranno prontamente avvisati della presenza di un giocatore che procede più lentamente a seguito della punizione. Il sistema delle penalità è sempre stato uno degli aspetti più criticati del gioco, pertanto siamo felici che Polyphony Digital abbia finalmente deciso di modificarlo anche nelle gare quotidiane classiche, oltre che nelle competizioni eSport.

Cosa ne pensate del nuovo sistema? Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Gran Turismo Sport si è aggiornato recentemente accogliendo nel suo garage le vetture Super Formula di Toyota e Honda.