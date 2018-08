Gran Turismo Sport: un nuovo trailer mostra quanto il gioco sia vicino alla realtà

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer di Gran Turismo Sport, mostrando come il gioco venga utilizzato dai piloti del Nissan GT Sport Motul Team RJN per prepararsi alla gara da disputare sul circuito di Monza. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Il trailer presenta il Nissan GT Sport Motul Team RJN mentre si prepara a competere per la Blancpain Endurance Series. La squadra comprende tra le sue fila diversi piloti usciti dall'iniziativa GT Academy, a testimonianza di come il simulatore di guida sviluppato da Polyphony Digital sia in grado di abbattere la barriera tra gare virtuali e reali.

Nella fattispecie, apprendiamo che il Nissan GT Sport Motul Team RJN ha utilizzato Gran Turismo Sport per prepararsi alla gara sull'impegnativo circuito di Monza, testando il proprio approccio alla corsa all'interno del gioco stesso.

Cosa ne pensate del grado di realismo raggiunto da Gran Turismo Sport? Ricordiamo che il gioco si è aggiornato a fine luglio con l'introduzione di sette nuove auto e una pista extra.