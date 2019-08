Gran Turismo Sport: il nuovo update introdurrà la pioggia, è ufficiale

Nella giornata di domani, martedì 27 agosto, arriverà il nuovo aggiornamento di Gran Turismo Sport, come confermato in un post ufficiale pubblicato sul PlayStation Blog.

Si tratta di un aggiornamento piuttosto interessante per i fan del simulatore di corse automobilistiche di Polyphony Digital. Innanzitutto apprendiamo dell'arrivo di cinque nuove auto anni '80 e '90, tutte provenienti da case di produzioni nipponiche, e che vi andiamo a riportare di seguito:

Honda S2000 ’99

Nissan Silvia K’s Dia Selection (S13) ’90

Toyota Corolla Levin 1600GT APEX (AE86) ’83

Subaru Impreza Coupe WRX Type R STi Version VI ’99

Mitsubishi GTO Twin Turbo ’91

La vera novità è però rappresentata dall'arrivo lungamente atteso della pioggia: il nuovo effetto metereologico è finalmente stato introdotto all'interno del gioco, per quanto sia momentaneamente disponibile solo per il circuito Red Bull Ring. Potete dare un primo sguardo alla pioggia tramite la galleria di immagini inedite che vi abbiamo riportato in calce a questa notizia.

Per concludere, segnaliamo anche l'aggiunta di sette nuovi round per il J-Sports Meeting e la Porsche Cup, entrambi disponibili nella modalità GT League. Sembrerebbe invece non esserci traccia del circuito Spa-Francorchamps, che però sappiamo essere certamente in dirittura d'arrivo. Siete soddisfatti delle novità apportare dagli sviluppatori di Polyphony Digital con il nuovo update di Gran Turismo Sport?