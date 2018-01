Gran Turismo Sport: un nuovo update in arrivo la prossima settimana

Con un messaggio pubblicato su Twitter, il producer diKazunori Yamauchi ha annunciato che Gran Turismo Sport riceverà un nuovo aggiornamento la prossima settimana. A giudicare dal tweet, l'update dovrebbe introdurre una serie di vetture aggiuntive.

Come potete vedere a fondo pagina, il tweet pubblicato da Kazunori Yamauchi include un'immagine che ritrae 10 vetture in penombra, cosa che sembrerebbe implicare l'inclusione di 10 nuove auto nel prossimo update di Gran Turismo Sport.

Per saperne di più sui contenuti dell'aggiornamento e sulle vetture incluse, tuttavia, non rimane che attendere ulteriori dettagli da Polyphony Digital. Per tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.