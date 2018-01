Gran Turismo Sport: il nuovo update introduce 10 auto, il circuito di Monza e nuovi eventi

Come promesso, ecco arrivare un nuovo corposo update perhanno quest'oggi rivelato che l'aggiornamento introdurrà diverse novità all'interno del titolo automobilistico, tra cui nuove auto, un tracciato e altro ancora.

Tra i nuovi contenuti in arrivo con il nuovo aggiornamento di Gran Turismo Sport, troviamo la seguente lista di nuove auto:

Toyota Supra RZ (N300)

Toyota 2000GT (N200)

Toyota FT-1 (N500)

Jaguar XJ13 (Gr.X)

McLaren F1 (N600)

Ferrari 512 BB (N400)

Ferrari 330 P4 (Gr.X)

Lamborghini Diablo GT (N600)

Ford GT (N600)

Dodge Viper GTS (N500)

Confermata anche l'introduzione di nuovi eventi dedicati alla modalità carriera:

Raptor Survival (Beginner League)

J-Sport Meeting (Amateur League)

La Festa Cavallino (Professional League)

Gr.3 Endurance Series (Endurance League)

Per concludere, abbiamo anche l'aggiunta del tracciato di Monza, presente sia in versione classica con le chicane, sia priva di esse. L'update introdurrà anche "varie aggiunte, miglioramenti e fix". Al momento non sappiamo ancora quando esattamente sarà disponibile per il download ma, nel frattempo, potete dare uno sguardo ai suoi contenuti grazie al video che vi abbiamo riportato in cima alla notizia e alla galleria di immagini che trovate in calce.

Gran Turismo Sport è disponibile in esclusiva per PlayStation 4.