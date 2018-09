Gran Turismo Sport: il nuovo update di questa settimana introdurrà 9 auto inedite

Con un messaggio pubblicato sul proprio account Twitter, il producer Kazunori Yamauchi ha annunciato l'arrivo di un nuovo aggiornamento di Gran Turismo Sport. L'update verrà pubblicato in settimana e introdurrà 9 auto inedite.

Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia, Kazunori Yamauchi ha condiviso un'immagine con la sagoma di nove auto, stuzzicando i fan sui nuovi veicoli in arrivo su Gran Turismo Sport in settimana. Tra queste sembra possibile riconoscere alcune vetture iconiche come la Viper SRT 100, l'Honda NSX-R e la Nissan 300ZX. Voi riuscite a conoscere le altre? Fatecelo sapere nei commenti.

Ricordiamo che Gran Turismo Sport si era aggiornato ad agosto con l'introduzione di otto nuovi veicoli (Ford Mark IV Race Car '67, Shelby Cobra Daytona Coupé '64, Amuse S2000 GT1 Turbo, Abarth 500 '09, Abarth 1500 Biposto, Bertone B.A.T 1 '52, Volkswagen 1200 '66, Mini-Cooper 'S' '65 e Lancia DELTA HF Integrale Evoluzione '91) e il nuovo tracciato Red Bull Ring.