Gran Turismo Sport: il nuovo video svela il tracciato del prossimo update

Igor Fraga, il campione in carica del FIA Gran Turismo Championship, divora l'asfalto digitale del nuovo tracciato che verrà introdotto gratuitamente da Polyphony Digital con il prossimo aggiornamento di Gran Turismo Sport, il Tokyo Expressway South Loop.

Il video che registra il giro veloce di Fraga ci permette di familiarizzare con il layout di un circuito cittadino reso ancora più impegnativo dalle numerose curve da affrontare, dall'assenza di sezioni votate al sorpasso e, soprattutto, dalla costante distrazione offerta da uno scenario urbano particolarmente ricco di cose da guardare.

Il filmato odierno si accompagna al tweet di Kazunori Yamauchi che anticipa alcuni dei contenuti di questo update, suggerendo l'introduzione di sette auto inedite con la fastidiosa immagine delle sagome in cui i fan della serie, dopo un'attenta analisi, hanno potuto riconoscere le livree della Ferrari F50, della Pontiac Firebird Trans-Am e della McLaren P1 GTR.

Il nuovo update di Gran Turismo Sport dovrebbe essere disponibile il prossimo 5 dicembre su PlayStation 4 e, in aggiunta al tracciato inedito e all'ampliamento del garage virtuale con sette bolidi, dovrebbe portare in dote dei miglioramenti al modello di guida, delle ottimizzazioni al netcode, nuove attività per le modalità singleplayer e una generale pulizia del motore grafico, specie su PS4 Pro.