Gran Turismo Sport, l'online ai saluti: i server verranno spenti a inizio 2024

La corsa di Gran Turismo Sport si avvicina alla fine. Attraverso un post sul sito ufficiale della serie, Polyphony Digital annuncia ufficialmente la chiusura del comparto online del Racing Game per PlayStation 4, svelando il giorno in cui i server verranno spenti.

L'online di GT Sport diverrà inattivo a partire dal 31 gennaio 2024: da questa data non sarà più possibile accedere a Sport Mode, Community ed Open Lobby, oltre a tutte le feature che necessitano di essere connessi ad Internet per accedervi. In aggiunta, dal primo dicembre 2023 non sarà interrotta la distribuzione e vendite degli Add-On per il gioco acquistabili tramite il PlayStation Store.

L'addio all'online non comporta in ogni caso la fine di GT Sport, in quanto tutte le feature offline resteranno a disposizione così come gli Add-On, automobili e personalizzazioni già acquistati e accessibili anche senza giocare in rete. Si potrà inoltre continuare a gareggiare su tutti i tracciati presenti nel gioco, con la possibilità di sbloccare le piste e macchine aggiuntive previste giocando offline. In ogni caso, considerato che GT Sport è stato concepito come un gioco fortemente dipendente dall'online, la chiusura dei server comporta la rimozione di gran parte dei contenuti previsti dal titolo Polyphony Digital, che da febbraio 2024 si presenterà inevitabilmente monco. Nel corso del 2022 Gran Turismo Sport era arrivato a 14 milioni di giocatori, continuando a segnare una crescita costante nonostante sia stato originariamente pubblicato nel 2017.

Nel ringraziare la community per il supporto dimostrato nel corso degli anni, gli sviluppatori ribadiscono che il loro focus è tutto rivolto a Gran Turismo 7 in continua evoluzione, pronto ad arricchirsi sempre di più in futuro con l'arrivo di ulteriori patch e contenuti inediti.