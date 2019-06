Gran Turismo Sport: la patch del 27 giugno introduce pioggia, auto e un circuito

Polyphony Digital ha appena delineato le succose novità su cui i piloti di Gran Turismo Sport potranno mettere le mani a partire da giovedì 27 giugno, quando la software house nipponica pubblicherà ufficialmente il tanto atteso nuovo aggiornamento del gioco automobilistico.

Come segnalato dal portale GTPlanet, Kazunori Yamauchi e soci sono finalmente pronti ad introdurre pubblicamente la funzionalità della pioggia all'interno del titolo, che abbiamo potuto ammirare nel nuovo video dimostrativo dal Red Bull Ring. Al momento non sappiamo se la condizione metereologica potrà essere applicata su tutti i circuiti: un dubbio che, probabilmente, scioglieremo proprio a partire dal 27 giugno.

Oltre a questo, l'aggiornamento provvederà ad introdurre una nuova serie di auto (al momento sono confermate la Chevrolet Camaro Z28 ’69, la Renault Sport Clio V6 ’00, la Toyota Sports 800 ’65, e la Toyota Tundra TRD Pro ’19) ed il tracciato "Sardegna Road Track". Soddisfatti delle novità in arrivo?

Ricordiamo che Gran Turismo Sport è disponibile ora in esclusiva per PlayStation 4. A circa due anni dal lancio, il titolo di Polyphony Digital e del producer Kazunori Yamauchi continua incessantemente ad evolversi e ad accogliere nuovi contenuti sia per il single player che per il multigiocatore. Tutto questo, mentre si specula sul possibile arrivo di un più canonico Gran Turismo 7 su PS5.