Gran Turismo Sport: Polyphony introdurrà la pioggia per diversi dei tracciati di gioco

Come tutti i possessori del gioco avranno notato,presenta l'effetto della pioggia soltanto su un singolo tracciato fra quelli disponibili in-game, ovvero la Northern Isle Speedway. Una situazione che potrebbe presto cambiare, stando alle recenti dichiarazioni del producer del gioco, Kazunori Yamauchi.

Parlando ai microfoni di GT Planet, Yamauchi ha così affermato: "Sì, si tratta semplicemente di aggiungere le condizioni di pioggia tramite degli update. Tutte le vetture presenti nel gioco dispongono di tergicristalli funzionanti e delle caratteristiche per risultare compatibili con la guida su pioggia".

Nonostante questo, non c'è da aspettarsi che tutte le piste vedranno l'introduzione della pioggia, dal momento che alcune di esse sono pensate per determinate tipologie di corse e sfide.

"Probabilmente non aggiungeremo la pioggia su ogni tracciato. Per esempio, non ci sarebbe bisogno di farlo con il Willow Springs".

Gran Turismo Sport è disponibile ora su PlayStation 4. Da pochi giorni il gioco si è aggiornato introducendo la modalità carriera e 12 nuovi modelli di auto, che potete ammirare seguendo questo collegamento. Per maggiori informazioni sul titolo corsistico di Polyphony Digital, vi rimandiamo alla nostra recensione.