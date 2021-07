Gran Turismo Sport: Polyphony ci presenta il nuovo update gratis con un trailer

Al netto del work in progress attualmente in corso per dare vita al settimo capitolo numerato della serie automobilistica, Katsunori Yamauchi e Polyphony Digital non si sono dimenticati di Gran Turismo Sport. Il titolo PlayStation si aggiornerà nella giornata di domani e vedrà l'introduzione di una nuova auto di una celebre casa giapponese.

L'auto che si prepara ad entrare nei box degli appassionati è la Toyota GR 86 '21, che in realtà non avevamo faticato a riconoscere già con il criptico teaser pubblicato qualche giorno fa da Polyphony. Il nuovo bolide sarà introdotto da domani e potrà essere ottenuto da chiunque in via del tutto gratuita.

Grazie al trailer che vi abbiamo riportato in cima possiamo dare un primo sguardo al design dell'auto ed apprezzare i ruggiti del suo motore. I piloti di Gran Turismo Sport potranno già posare le proprie mani sul volante della Toyota GR 86 '21, che ancora non è stata lanciata ufficialmente sul mercato e che si appresta a debuttare durante questo weekend al Goodwood Festival of Speed.

Ricordiamo che l'aggiornamento sarà preceduto da una fase di manutenzione che si terrà domani, giovedì 8 luglio, dalle ore 08:00 alle 10:00, e che renderà temporaneamente fuori servizio le funzionalità online del gioco.

In attesa che il settimo capitolo arrivi su PlayStation 5, vi invitiamo a ripercorrere insieme a noi la storia dell'iconica serie di Gran Turismo.