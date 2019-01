Gran Turismo Sport: l'aggiornamento di gennaio introdurrà 8 nuove auto

Kazunori Yamauchi ha svelato su Twitter che il primo aggiornamento dell'anno per Gran Turismo Sport verrà pubblicato giovedì 17 gennaio e introdurrà otto nuove automobili.

Come di consueto, il papà della celebre serie automobilistica ha anche condiviso un'immagine che si limita a mostrare le sagome delle nuove vetture. I sempre attentissimi fan, ovviamente, le hanno già identificate. Prendendo come riferimento lo scatto che trovate in cima a questa notizia, è possibile scorgere da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso la TVR Tuscan, la BMW Z8, l'Aston Martin DBS3 che ha finto il Trofeo Gran Turismo nel 2013 a Pebble Beach, la Ferrari Dino 246, una Nissan 350Z, la Porsche 356 (la prima vettura di serie prodotta dal celebre brand di Stoccarda), l'Honda Integra Type R (DC2) e la Mustang Fastback.

Al momento, non sappiamo se l'aggiornamento del 17 gennaio includerà altri contenuti oltre a queste autovetture, tra le quali non sembrano essere presenti bolidi in assetto da gara. L'update di dicembre, oltre alle sette auto inedite (tra le quali figurava la Ferrari F50 '95), ha introdotto anche dei nuovi layout del tracciato del Tokyo Expressway (South Pass) ed eventi della GT League. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.