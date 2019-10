Gran Turismo Sport per PS5 è stato usato per testare il nuovo DualShock

Sony ha appena confermato che PlayStation 5 uscirà a Natale 2020 ma c'è di più perchè grazie al lungo coverage di Wired abbiamo scoperto l'esistenza di una versione di Gran Turismo Sport per la nuova console della casa giapponese.

Wired conferma che un port di Gran Turismo Sport gira attualmente sui Dev Kit di PS5 e viene utilizzato da Sony per testare il feedback aptico e i nuovi trigger adattivi del DualShock 5, i quali permettono di dosare al meglio azioni come frenata e accelerata.

Non è chiaro al momento se Gran Turismo Sport uscirà effettivamente anche su PlayStation 5 magari in una versione aggiornata e con un comparto tecnico migliorato, l'unica certezza al momento è che Polyphony Digital è riuscita a far girare il gioco sui Dev Kit della nuova console, ma è ancora troppo presto per capire meglio la situazione.

Jim Ryan ha confermato che la prossima console del colosso giapponese si chiamerà PlayStation 5 e sarà disponibile in tempo per Natale 2020, prezzo e data di uscita ufficiale verranno annunciati prossimamente.