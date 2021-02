Gran Turismo Sport a quota 9.5 milioni di giocatori

Intervistato da Octane Japan, Kazunori Yamauchi di Polyphony Digital ha rivelato che Gran Turismo Sport ha conquistato 9.5 milioni di giocatori dal lancio, un buon successo sebbene non sia riuscito a raggiungere i numeri dei primi episodi della serie.

Durante l'intervista Yamauchi ha ribadito che Gran Turismo 7 sarà un ritorno alle origini riprendendo la filosofia alla base dei primi quattro capitoli, pur non trascurando del tutto alcuni elementi introdotti in Gran Turismo Sport come la serie FIA ad esempio e altre migliorie legati alle competizioni.

Gran Turismo Sport è stato pubblicato alla fine del 2017 e da allora è stato continuamente aggiornato con nuovi contenuti, l'ultimo update risale allo scorso mese di luglio ed ha introdotto nuove vetture e tracciati inediti. GT Sport ha riscosso un buon successo anche nel circuito eSports con competizioni internazionali di grande spessore che spesso hanno visto anche la partecipazione di piloti reali.

Partito in sordina, Gran Turismo Sport è stato capace di conquistare un numero sempre crescente di giocatori in tutto il mondo, il gioco è anche compatibile con PlayStation VR ed è stato inserito da Sony nei bundle PSVR, fattore che ha certamente contribuito ad aumentare le vendite del videogioco di Polyphony Digital.