Gran Turismo Sport: riduzione della scia tra le modifiche alla Modalità Sport

Ci sono all'orizzonte degli importanti cambiamenti per la Modalità Sport, ovvero il fiore all'occhiello di Gran Turismo Sport, racing game di Polyphony Digital disponibile in esclusiva su PlayStation 4.

Quest'oggi Polyphony Digital ha delineato quelli che saranno i principali cambiamenti che verranno attuati con la pubblicazione del prossimo aggiornamento. Tanto per cominciare, l'effetto della scia verrà ridotto. Verranno inoltre applicati dei bilanciamenti all'usura delle gomme per le automobili Gr.4 FF (trazione anteriore e motore anteriore), alla maneggevolezza per i veicoli Gr.2, Gr.3 e Gr.4, e al consumo del carburante per le categorie Gr.2, Gr.3 e Gr.4. Come risultato, le differenze di efficienza dei consumi verranno ridotte tra le varie categorie di auto sopraindicate. In aggiunta, l'algoritmo che assegna le penalità sarà potenziato.

Altre modifiche sono state pensate per le competizioni eSport del FIA Gran Turismo Campionship. Sarà possibile, ad esempio, gestire in maniera separata il consumo del carburante e l'usura degli pneumatici per le qualifiche e per le finali: spesso, ad esempio, si vedevano dei piloti correre per lunghi tratti in qualifica con una marcia bassa con l'obiettivo di consumare il carburante e iniziare la gara finale con una vettura più leggera. Con questo accorgimenti, comportamenti del genere potranno essere evitati. I Pro Player, inoltre, potranno modificare il loro contratto di affiliazione ad un costruttore all'inizio della nuova Series, fissato per sabato 25 aprile.

La data di pubblicazione di questo importante aggiornamento non è stata rivelata, ma ci aspettiamo il suo arrivo prima del prossimo round del FIA Online Championship 2020, previsto appunto per il 25 aprile. Prima di salutarvi, ricordiamo che a maggio debutterà in Gran Turismo Sport la Mazda RX-Vision GT3 Concept.