Gran Turismo Sport scalza FIFA 18 dalla vetta della classifica italiana

ha pubblicato la classifica dei giochi retail più venduti in Italia nella settimana che va dal 16 al 22 ottobre: nel weekend di lancio,debutta al primo posto, superando(seconda posizione) e lasciandosi alle spalle anche, che occupa il terzo gradino del podio.

Classifica Italiana Console (16/22 Ottobre 2017)

Nella Top 10 italiana trovano spazio anche GTA V, Destiny 2, South Park Scontri Di-Retti, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra.

1 GRAN TURISMO SPORT PS4 2 FIFA 18 PS4 3 WWE 2K18 PS4 4 GRAN TURISMO SPORT STEELBOOK EDITION PS4 5 GTA V GRAND THEFT AUTO PS4 6 FIFA 18 Xbox One 7 DESTINY 2 PS4 8 SOUTH PARK SCONTRI DI-RETTI PS4 9 CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY PS4 10 LA TERRA DI MEZZO L'OMBRA DELLA GUERRA PS4

Classifica Italiana PC (16/22 Ottobre 2017)



1 THE SIMS 4

2 CALL OF DUTY BLACK OPS II

3 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3

4 CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE

5 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2

6 GTA V GRAND THEFT AUTO

7 THE SIMS 4 LIMITED EDITION

8 FARMING SIMULATOR 17

9 ELEX

10 MAFIA III

Su PC, invece, The Sims 4 continua a guidare la classifica, seguito da Call of Duty Black Ops II e Call of Duty Modern Warfare 3.