Gran Turismo Sport: sette nuove auto in arrivo con l'update di dicembre

Il produttore di Gran Turismo Sport, Kazunori Yamauchi, scalda i motori in vista del prossimo aggiornamento del racing game di Polyphony Digital e ci offre delle interessanti anticipazioni sul pacchetto aggiuntivo di auto che caratterizzerà l'update di dicembre della più importante simulazione motoristica su PS4.

L'annuncio, pubblicato su Twitter assieme alla canonica immagine con le silhouette oscurate dei bolidi che faranno il loro ingresso nel garage virtuale di GT Sport a partire dal prossimo 5 dicembre, s'accompagna all'altrettanto scontata opera di "retroingegneria digitale" condotta da chi tenta di scoprire quali supercar si celano dietro le livree di Yamauchi-san.

Osservando l'immagine, i più attenti riconosceranno sicuramente le sagome di auto leggendarie come la Ferrari F50 (uscita nel '95 per celebrare il cinquantesimo anniversario della casa di Maranello) e la Pontiac Fierbird Trans-Am (la mitica coupé Chevrolet del '67 utilizzata negli anni '80 per dare vita a KITT nella serie televisiva di Supercar), assieme a quel missile su quattro ruote che risponde al nome della McLaren P1 GTR del 2015.

Nel corso dei prossimi giorni riceveremo ulteriori informazioni sull'update dicembrino di Gran Turismo Sport da parte del team di Polyphony Digital e scopriremo, ad esempio, se l'aggiornamento comprenderà anche dei tracciati inediti o delle modalità esclusive che contribuiscano a mantere viva la community di questo controverso progetto nato sotto una cattiva stella ma cresciuto nel tempo grazie, appunto, alla costante opera di ottimizzazione e miglioramento condotta dagli autori al seguito di Yamauchi.